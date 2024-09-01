Esenyurt'ta Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü

Esenyurt\'ta Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü

Esenyurt'ta bir iş yerinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ancak taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Aynı günün akşamında ise yine aynı sebeple çıkan ikinci kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

01.09.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESENYURT'ta iddiaya göre iş yeri çalışanıyla müşteri arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.İhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kavgada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Akşam saatlerinde çıkan ikinci kavgada da sebep aynıydı. Park yeri için tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları çevredekiler sakinleştirdi. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLETLİYLE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen müşteri, otomobilini park etmek için geri manevra yaptığı sırada park yerinden çıkan motosikletliye çarptı. Kazanın ardından, motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen sürücüyle motosikletli birbirine saldırdı. Bu sırada motosikletlinin aracı yere düştü. Çevredeki esnaf kavgaya karışan tarafları ayırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavga anıyla polislerin olay yerine geldiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İKİNCİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Aynı günün akşamında iddiaya göre, yine park yeri nedeniyle sözkonusu iş yeri önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Öfkeli 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, 3-sayfa, Kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement