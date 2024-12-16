Esenyurt'ta PKK Soruşturmasında 11 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta PKK Soruşturmasında 11 Tutuklama

Ahmet Özer'in bağlantılı olduğu 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, soruşturma genişletiliyor.

16.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 11'inin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, soruşturma sonucunda, şüpheli Ahmet Özer'in KCK/TDÖ bağlantı ve faaliyetlerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldığı ve soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın." ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edilmişti.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Haberler, Ahmet Özer, Güvenlik, Esenyurt, istanbul, Politika, Güncel, Terör, Dünya, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta PKK Soruşturmasında 11 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:41 ’’Bu gol şampiyonluğun habercisi mi’’ sorusuna Erden Timur’dan tek kelimelik yanıt ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt
09:38 AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışması başlattı AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
09:38 Moskova’daki patlamada Putin’in üst düzey komutanı hayatını kaybetti Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 22:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta PKK Soruşturmasında 11 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.