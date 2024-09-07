Esenyurt'ta Kavga ve Silahlı Saldırı

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Esenyurt'ta, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polislere silah çekip üstlerine yürüyen şüpheli, bacağından vurularak, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale edip, kavga edenleri dağıttı.

Polisin olay yerinden ayrılmasının ardından bir süre sonra iki grup yeniden kavgaya etmeye başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Erol Y. üzerindeki silahı çekerek emniyet görevlilerinin üzerine yürüdü.

Şüpheli, havaya ateş açılmasına rağmen polisin üzerine yürümeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir polis memuru da silahıyla şüpheli Erol Y'nin bacağına ateş etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şüphelinin 18 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.