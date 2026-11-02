Esenyurt\'ta sağanakta çöken yolda çukura giren taksi çevredekilerce çıkarıldı

Esenyurt'ta sağanakta çöken yolda çukura giren taksi çevredekilerce çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta sağanak nedeniyle yolda meydana gelen çökmede, seyir halindeki bir taksi oluşan çukura girdi. Çukura girerek mahsur kalan taksi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
ESENYURT'ta sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki taksi, çöken bölümde oluşan çukura girdi. Mahsur kalan taksi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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