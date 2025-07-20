Esenyurt'ta Sahte Emlak Satışı: 2 Tutuklama

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, dublör kullanarak, çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait daireleri sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, banka hesabı üzerinden ve sahte belgelerle emlak satışında dolandırıcılık yapıldığı ihbarına ilişkin harekete geçti.

İncelemelerde, 3 Temmuz'da A.H. (47) ile M.C.E'nin (56) dublör kullanarak sahte pasaportla noter vekaletnamesi çıkardıkları ve banka hesabı açtıkları belirlendi.

İki şüphelinin, Esenyurt'ta A.G. (31) isimli kişinin dairesini satmak için Y.Y'den 100 bin, O.A'dan da 16 bin 500 lira aldıkları tespit edildi.

Hakkında çeşitli konulardan dolayı 21 suç kaydı bulunan, "parada sahtecilik" soruşturması kapsamında aranan A.H. ile 3 suç kaydı olan M.C.E. polislerce ilçede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.