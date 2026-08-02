Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Esenyurt\'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 624. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi vurulurken, karşı gruptakiler silahlı şüpheliye sopalarla saldırdı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda silahla yaralandığı belirlenen 1 kişi ve sopayla darbedilen silahlı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı

22:04
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
21:53
Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret“ soruşturması
Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
21:20
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 22:33:25. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.