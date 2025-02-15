Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

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Esenyurt'ta iş yeri ve evlere silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 8 iş yeri ve 2 eve silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıları gerçekleştirdiği iddia edilen ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı olan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin olaylarda yer aldığı belirlenen firari 3 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.