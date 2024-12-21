Esenyurt'ta Silahlı Yaralama Olayı

Esenyurt'ta bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı yakalandı.
Turgut Özal Mahallesi 67. Sokak'ta dün akşam saatlerinde silah sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, silahla vurulan Muammer Baran'ın (48) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmada şüpheli A.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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