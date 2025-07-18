Esenyurt'ta Spor Tesisi Projesi Tamamlanıyor

Esenyurt'ta, uzun süredir yarım kalan ve spor tesisi olarak planlanan yapının yer aldığı projenin tamamlanması kararı alındı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde uzun süredir atıl halde bulunan, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde 600 kişilik tribünüyle modern bir spor tesisi olarak planlanan yapının tamamlanması için önemli bir adım atıldı.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle yeniden gündeme alınan projenin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yapılan görüşmeler sonucunda tamamlanması kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, "İnşaatımız Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ayağa kaldırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in değerli katkılarıyla tamamlanacak olan tesisimiz, yakında gençlerimizin hizmetinde olacak. Esenyurt'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Esenyurt'taki gençler, modern ve donanımlı bir spor salonuna kavuşacak.

Projenin kısa sürede bitirilerek hizmete açılması bekleniyor.