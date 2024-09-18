Esenyurt'ta Suç Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Suç Çetesi Operasyonu

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Kurşunlama olayı sonrası düzenlenen operasyonda 7 örgüt üyesi yakalandı, 3 suikast silahı ele geçirildi.

18.09.2024 17:30
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(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta zırhlı polis aracının önünden geçerken bir iş yerini kurşunlayıp kaçan şahıslarla ilgili yürütülen operasyon sonucunda, organize suç örgütü üyesi 7 şüphelinin yakalandığını, operasyonda 3 adet suikast silahı ele geçirildiğini açıkladı.

Esenyurt'ta beş gün önce zırhlı polis aracının önünden geçen iki motosikletli bir iş yerini kurşunlamış, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Görüntüler sosyal medyaya da yansımış, eleştirilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu olayla ilgili bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili başlatılan operasyon kapsamında organize suç örgütü üyesi 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

" İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kuyu-25" operasyonunda yurt dışı firari organize suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli şüpheli şahısların zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığı görüntüler yayınlanmıştı. Olay saatinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama bitişi esnasında plakasız motosikletteki 2 şahsın, zırhlı araç yanından geçerken iş yerine yönelik ateş ettikleri esnada polis memurlarının da silahla karşılık vermesi üzerine C.Ç. isimli şahıs bacağından yaralanmış ancak olay yerinden kaçmıştı.

"3 suikast silahı ele geçirildi"

Yapılan çalışmalar sonucu kurşunlanan iş yerinin sahibi E.K.'yi bir şahsın tehdit ettiği belirlendi. İstanbul Organize Şube Müdürlüğünce şahsın yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı ve 20 ayrı suç kaydı bulunan M.K. isimli şahıs olduğu; ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti olmak üzere 3 ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili şüpheli şahıslara yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Operasyon sonucu yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişek ele geçirildi."

Esenyurt\'ta Suç Çetesi Operasyonu
Kaynak: ANKA

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