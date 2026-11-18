ESENYURT'ta aralarında husumet olan 2 komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Emre Y. (29) tarafından tabancayla vurulan Ahmet Öksüz (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganın kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen dönerci dükkanında çalışan Ahmet Öksüz ile yanına gelen komşusu Emre Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Belinden silahını çıkaran Emre Y., tartıştığı Öksüz'e ateş etti. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevrede 5 boş kovan buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Ahmet Öksüz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öksüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN SALDIRGAN KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olayın ardından Emre Y.'nin kaçtığı ve silah seslerinin duyulması üzerine etraftaki kişilerin panik yaşadığı görüldü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

'AYNI BİNADA OTURUYORLARMIŞ'

Çevrede esnaf olan Nevzat Başatlık, "Silahla 3-4 el ateş edildi. Kapıya çıktığımızda kuryenin vurulduğunu gördük. Vurulduktan sonra arkadaşlar müdahale ederken bende ambulansı aradım. Ambulans 7-8 dakika içinde geldi. Duyduğumuza göre aynı binada oturuyorlarmış. Binada otururken de kül yüzünden tartışmışlar. Alt katta oturan adam buraya geliyor. Sonra tartıştığı kişiye 'adam olacaksın' diyor. Öyle bir tartışma olmuş aralarında. Daha sonra 4 el ateş edip kaçıyor" dedi.