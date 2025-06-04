Esenyurt'ta Trafik Kazası: Doktorun Ölümüyle Sonuçlanan Dava

Esenyurt'ta çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Asilhan Kılınçlı'ya aracıyla çarparak ölümüne neden olan sanık Adem Yılmaz hakkında "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Şubat'ta 34 GPL 002 plakalı aracıyla D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen Asilhan Kılınçlı'nın, Esenyurt Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkisinde bir mobilya mağazası önünde aracının dörtlülerini yakarak sağ şeritte durduğu belirtildi.

Araçtan inerek uzaklaşan Kılınçlı'ya, geri döndüğü sırada Adem Yılmaz'ın kullandığı 16 NCV 93 plakalı aracın çarptığı anlatılan iddianamede, Kılınçlı'nın yaralı olarak Beylikdüzü Medicana Hastanesine kaldırıldığı, 25 Şubat'ta da vefat ettiği aktarıldı.

İddianamede, Kılınçlı'nın kesin ölüm sebebinin trafik kazası kaynaklı beden travmasına bağlı kafatası kırığıyla birlikte kafa iç kanama, beyin kanaması ve beyin doku zedelenmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Sürücü Adem Yılmaz, iddianamede yer verilen ifadesinde, D-100 kara yolunda sağ şeritten giderken önüne çıkan maktulü son anda gördüğünü ve aracı sola kırdığını anlattı.

Kaza saatlerindeki kar yağışı ve puslu havanın görüş açısını etkilediğini belirten Yılmaz, olayda kusurunun olmadığını düşündüğünü, hızının yavaş olduğunu, park edilen aracın gerisinde duba ile benzeri bir şeyin bulunmadığını, şahsın bir anda yola çıktığını söyledi.

Bilgi sahibi olarak beyanı alınan Aslı Kılınçlı ise eşine çarpan aracın çok hızlı geldiğini ve frene basmadığını belirtti.

Tespit tutanağı ve bilirkişi raporunda kusurlar yer aldı

İddianamede, kazanın ardından polislerce düzenlenen tespit tutanağına yer verildi. Buna göre, maktul Asilhan Kılınçlı'nın Karayolları Trafik Kanunu'nun "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları yasaktır" maddesine uymadığı kaydedildi.

Sanık Yılmaz'ın ise Karayolları Trafik Kanunu'nun "hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak" maddesine uymadığı aktarıldı.

İddianamede, kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporu da yer aldı.

Raporda, maktul Kılınçlı'nın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır" ile Karayolları Trafik Kanunu'nun "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları yasaktır" kurallarını ihlal ettiği belirtilerek, bu nedenle maktulün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Sanık Yılmaz'ın ise Karayolları Trafik Kanunu'nun "hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak" maddesine uymadığı için kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Sanık, zamanında tedbir almayarak dikkat ve özem yükümlülüğünü yerine getirmedi

Olay tarihinde havanın bulutlu ve zaman zaman kar yağışı nedeniyle ıslak ve nemli olduğu belirtilen iddianamede, sanık Yılmaz'ın kısıtlı görüş mesafesinde yol şartlarına göre aracın hızını ayarlamadığı, ön taraftaki araca çarpmamak için zamanında tedbir almayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı kaydedildi.

İddianamede, Asilhan Kılınçlı'ya çarparak ölümüne sebep olan sanık Adem Yılmaz'ın "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Asliye ceza mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.