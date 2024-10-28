Esenyurt'ta Trajik Olay: Sürücü İntihar Etti

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Esenyurt'ta, aracıyla ezdiği 19 aylık çocuğun ölümüne neden olan sürücü intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 3043. Sokak'ta annesi çöp dökerken Ö. A. K. park halindeki arabanın etrafında dolanmaya başladı.

Annesi çocuğun peşinden giderken Enes Çakmak'ın kullandığı araç hareket ederek çocuğu ezdi.

Aracını durdurarak aşağı inen sürücü, olayı gördükten sonra ardından tekrar arabasına bindi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, aracı kontrol ettiğinde Enes Çakmak'ın kesici aletle kendisini bileğinden ve boğazından yaraladığını belirledi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çocuk ve sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.