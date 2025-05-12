Esenyurt\'ta Ücretsiz Bisiklet Kursu

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz bisiklet kursuyla yaz aylarını hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kurs, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor.

Önce denge ve yön kontrolü gibi temel konularla başlayıp ardından uygulamalı sürüş teknikleriyle devam eden eğitim programları, her yaş grubuna özel hazırlanıyor.

Çocuklar kursta eğitici içeriklerin yanı sıra arkadaşlarıyla vakit geçirme ve eğlenme fırsatı da buluyor.

Eğitimlerde çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve bisiklet sürmeyi alışkanlık haline getirmeleri de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bisiklet eğitmeni Furkan Can, bisiklet sürmeyi bilmeyenlere temel eğitim verirken, bisiklet kullanmayı bilenleri de profesyonel seviyeye taşıdıklarını kaydetti.

Amaçlarının çocukları Türkiye Bisiklet Federasyonu yarışlarına ve diğer organizasyonlara hazırlamak olduğunu belirten Can, "Spor parkımız bu eğitimler için oldukça uygun bir alan sunuyor. Çocuklar çok mutlu, biz de onların gelişimini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, yaz dönemi için yeni kayıtların başlayacağını ve bu dönem içinde yetişkinlere yönelik kurslar açmayı da planladıklarını aktararak, tüm vatandaşları kurslara davet etti.