Esenyurt'ta yapılan halı saha turnuvasında terör propagandası yapanlar tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yapılan halı saha turnuvasında terör propagandası yapanlar tutuklandı

Esenyurt'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

27.08.2024 18:17
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Esenyurt'ta, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisince organize edilen halı saha turnuvasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" organizasyonunda halı sahada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapılmasına ilişkin 22 Ağustos'ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti.

Ekiplerin İstanbul'un 4 ilçesindeki 8 ayrı adrese düzenlediği operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticilerinden R.Y. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden biri polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkartılan zanlılardan A.A, O.T. ve Y.O. tutuklandı.

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen R.Y. ve A.A'ya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yapılan halı saha turnuvasında terör propagandası yapanlar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yapılan halı saha turnuvasında terör propagandası yapanlar tutuklandı - Son Dakika
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