Esenyurt'ta yapılan halı saha turnuvasında terör propagandası yapanlar tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yapılan halı saha turnuvasında terör propagandası yapanlar tutuklandı

Esenyurt'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında operasyon düzenledi ve şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, bazıları suçlamaları kabul etmezken, bazıları ise suçlamaları reddetti.

27.08.2024 19:47
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Esenyurt'ta, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisince organize edilen halı saha turnuvasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" organizasyonunda halı sahada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapılmasına ilişkin 22 Ağustos'ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti.

Ekiplerin İstanbul'un 4 ilçesindeki 8 ayrı adrese düzenlediği operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticilerinden R.Y. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden biri polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkartılan zanlılardan A.A, O.T. ve Y.O. tutuklandı.

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen R.Y. ve A.A'ya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı

DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticisi şüpheli R.Y, hakimlikteki ifadesinde, turnuvaya katıldığını ama şarkıya eşlik etmediğini ileri sürdü. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitabını önceden aldığını savunan R.Y, "Evimde öylece duruyordu. Propaganda içerikli bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Zanlı O.T. ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, halay çektiğini, yalnız slogan atılıp şarkı söylediğini fark etmediğini savunarak "Grupta mesajım yoktur. Önderliğe yazan yazıda kesinlikle 'önderlik' değil önerliktir. Bu sebeple önerlik kelimesini kullanmıştım. Yazım hatası olmuştur." dedi.

Tutuklanan şüphelilerden Y.O. ise şarkıyı bilmediğini, telefonundaki video, arama geçmişi ve yazışmaların kendisine ait olmadığını, birinin telefonunu alarak mesaj atmış olabileceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yapılan halı saha turnuvasında terör propagandası yapanlar tutuklandı - Son Dakika

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