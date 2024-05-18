Esenyurt'ta yol vermeme meselesinden tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye gönderildi.
???????Mehterçeşme Mahallesi'nde, dün seyir halindeki iki sürücü arasında yol vermeme gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen S.S, sürücü M.Ş'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.S'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.
S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Yol Vermeme Tartışması: Sürücü Bıçaklandı - Son Dakika
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