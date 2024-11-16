Esenyurtlu Şehit ve Gazi Çocukları, Görme Engelliler İçin Gönüllü Okuyucu Oldu - Son Dakika
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Esenyurtlu Şehit ve Gazi Çocukları, Görme Engelliler İçin Gönüllü Okuyucu Oldu

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Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Esenyurt Belediyesi’nin Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden şehit ve gazi çocukları, görme engelli bireyler için gönüllü okuyucu oldu.

16.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:20
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(İSTANBUL) - Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Esenyurt Belediyesi'nin Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden şehit ve gazi çocukları, görme engelli bireyler için gönüllü okuyucu oldu.

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Sosyal Hizmet Merkezi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla ortaklaşa etkinlik düzenledi. Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinliğe, 7-12 yaş aralığındaki şehit ve gazi çocukları katıldı.

Çocukları kütüphanelerle tanıştırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler kitap okudu, sohbet etti ve kütüphaneyi gezdi. Burada engelsiz kütüphane ile de tanışan çocuklar, engelli bireyler için gönüllü okuyucu oldu. Etkinlik sonunda Esenyurt Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Okuma etkinliğine katılan Ali Ömer Sihet, her hafta kütüphaneye gelerek görme engelliler için kitap seslendireceğini belirterek, "Bugün burada kitap okuduk, kütüphaneyi gezdik, engelsiz kütüphaneyi gördük. Artık ben de engelli vatandaşlarımız için kitap seslendireceğim. Etkinlik benim için çok verimli oldu. Burada kitap okuduk, sohbet ettik kendi aramızda eğlendik, yeni insanlar tanıdık. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esenyurtlu Şehit ve Gazi Çocukları, Görme Engelliler İçin Gönüllü Okuyucu Oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurtlu Şehit ve Gazi Çocukları, Görme Engelliler İçin Gönüllü Okuyucu Oldu - Son Dakika


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