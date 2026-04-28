Eshot'tan Duraklarda Temizlik Hareketi

28.04.2026 10:28  Güncelleme: 11:37
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün başlattığı uygulamayla otobüs durakları daha temiz ve düzenli hale getiriliyor. Sigara izmaritleri için ayrı bölümü bulunan yeni çöp kovaları kent genelinde yaygınlaştırılırken, toplam sayının 3 bin 150'ye ulaşması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ihtiyaçları önceleyen belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs durakları için tasarlanan yeni çöp kovalarının montajına başlandı. Sigara izmaritleri ve diğer atıklar için ayrı bölümlere sahip çöp kovaları, kentlilerin yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarında daha düzenli, temiz ve estetik bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Bin 700'ün üzerinde çöp kovasının montajı tamamlanırken, toplam sayının 3 bin 150'ye ulaşması planlanıyor. Mavi-beyaz renklerde tasarlanan çöp kovaları, ESHOT'un nazar boncuklu otobüsleriyle görsel bir uyum sağlıyor. Böylece durak çevrelerinde hem işlevsel hem de kent kimliğiyle bütünleşen bir görünüm hedefleniyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü Yolcu Hizmet Alanları Şube Müdürü Sinan Demir, ESHOT olarak çevre temizliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Kapalı duraklarımızın yanına çöp kovası montajına başladık. Toplam sayımız 3 bin 150 olacak. Vatandaşlarımızın çöplerini ve sigara izmaritlerini atabilecekleri alanlar oluşturduk. Bu uygulamayla aynı zamanda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
