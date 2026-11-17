EGE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) 5'inci yatırım Zirvesi, 'Risk Yönetimi' temasıyla düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, zirvedeki konuşmasında, "Yatırım yapan, dayanıklılığını ve inancını kaybetmeyen şirketler ve ülkeler ayakta kalacak" dedi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, 5'inci yatırım Zirvesi 'Risk Yönetimi' teması ile düzenlendi. Zirveye, İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve birçok sektör temsilcisi katıldı. Zirve açılışında konuşan Vali Elban, "Yaşadığımız dünyada bilgi ve bilgiye erişim konusunda inanılmaz bir konfora ve kolaylığa sahibiz. Dolayısıyla arzu ettiğimiz her şeyi çok hızlı elde edebilir hale geldik. İster sanayi yatırımı ister hizmetler sektöründe ya da finansal araçlarla ilgili olsun herhangi bir yatırım kararı alacağımızda bununla ilgili risk değerlendirmesi konusunda çok zengin bir enstrümana sahibiz" dedi.

'YATIRIM YAPAN ÜLKE VE ŞİRKETLER AYAKTA KALMAYA DEVAM EDECEK'

Bu avantajın yanında yatırımcı için dünyanın, geçen 10 yıldan çok daha riskli hale geldiğine dikkati çeken Vali Elban, "İki büyük dünya savaşı yaşadık. Dünyanın görece kendini güçlü hisseden devletlerinin açgözlülüğü ve saldırganlığı, dünyayı yine istikrarsız hale getirdi. Maalesef

yaşanan iki savaşın tam ortasındayız. Yeni savaşlar, yeni krizlerin çıkmayacağını da kimse garanti edemez. Özellikle zenginlik belli yerlere birikmeye başladı. Bu hem dünyadaki düzensiz göçü daha fazla tetikliyor hem de daha fazla çatışma alanının, riskini arttırıyor. Bunların neticesi olarak da yapmış olduğunuz ya da yapmayı planladığınız yatırımlarda risk de maalesef artmak durumunda kalıyor. Aynı zamanda gençliği de çok fazla bir şey yapmaz hale getirmeye başladı. Artık her şeye çok kolay dijital olarak erişildiği için dünyayı sanal dünyadan ibaret zannetmeye başladı. Ve artık insanlar yetenek edinmemeye ve bir şey üretmemeye başladı. Bu da yatırımcılar için personel temini, yetenekli personel, yetişmiş insan kaynağı açısından çok ciddi risk oluşturuyor. Çağdaş dünyada bilimin, bilimsel bilginin bu kadar yoğun ulaşılabildiği bir dönemde riski azaltmak için çok fazla ilgili enstrüman var. Dijitalleşme de ve diğer alanlarda da risk de çok da fazla. Ancak yine de yatırım elbette yapacağız. Yatırım yapan, yatırım konusunda dayanıklılığı daha fazla olan ve bu konuda direncini, inancını hiç kaybetmeyen şirketler, ülkeler ayakta kalacak ve kalmaya devam edecek" diye konuştu.

'RİSK YÖNETİMİNİ HER ALANDA DOĞRU KARAR VEREBİLME KAPASİTESİ OLARAK GÖRMELİYİZ'

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da dünyada belirsizliklerin tümüyle ortadan kalkmasının beklenmeyeceğini belirtip, "Risk yönetimini, olası tehditlere karşı önlem almanın ötesinde, değişimi doğru değerlendirme ve üretimden teknolojiye, çevreden toplumsal yaşama kadar her alanda doğru kararlar verebilme kapasitesi olarak görmeliyiz" dedi.

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman ise "Bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız en değerli ekonomik miras, değişen dünyayla hizalanmanın ötesinde, değişimi sürükleyebilecek nitelikte güçlü şirketler ve kurumlar olacaktır" diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da şunları söyledi:

"Yeni nesil sanayiciliğin temelinde dönüşüm var ve hedefimiz yalnızca bugünün sorunlarını aşmak değil, yarının koşullarını şekillendirmek. Risk almayan bir ekonomi büyüyemez. Ancak risklerini yönetemeyen ve ekonomide geleceğini güvenle şekillendiremez. Bizim ihtiyacımız olan cesaretle öngörüyü bir araya getiren yeni bir yatırım anlayışıdır."

Zirvede, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel, vizyon konuşmasını gerçekleştirdi.