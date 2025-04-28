Esila Ayık Hakkında Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma - Son Dakika
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Esila Ayık Hakkında Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma

Esila Ayık Hakkında Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma

Bakırköy'de Esila Ayık'a ilişkin yanlış sosyal medya paylaşımlarına soruşturma açıldı.

28.04.2025 12:19  Güncelleme: 13:17
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan şüpheli Esila Ayık hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili yürütülen araştırmada, paylaşımlarda yazılanların gerçek olmadığı ve yanıltıcı, yanlış bilgilerin yayıldığı belirlendi.

Bu kapsamda paylaşım yapanlar hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medya üzerinden "Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" başlıklı paylaşımların yapıldığı belirtilmişti.

Tutuklu Ayık'ın, iddia edildiği şekilde herhangi sağlık problemi yaşamadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve halen ceza infaz kurumunda bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Bu tür asılsız haberlerin, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu değerlendirilmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklama yapılmış, ayrıca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi çerçevesinde yasal gereğine tevessül edileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Esila Ayık, İstanbul'da düzenlenen eylemler sırasında gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Esila Ayık Hakkında Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma
Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, İnceleme, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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