Esila Ayık'ın Tahliyesi İsteniyor - Son Dakika
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Esila Ayık'ın Tahliyesi İsteniyor

CHP'li Tanrıkulu, sağlık sorunları olan Esila Ayık'ın tutukluluğunu TBMM'ye taşıdı.

17.04.2025 06:54
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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8 Nisan günü eline aldığı bir pankart nedeniyle tutuklanan Esila Ayık'ın kronik kalp ve böbrek hastası olduğunu belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Esila Ayık'ın avukatlarının tutukluluğa olan itirazlarının henüz dosyaya dahil edilmediği ve tutuklanmadan önce yaşadığı süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri de göz önüne alındığında, kronik hastalıkları bulunan Esila Ayık'ın tahliye edilmesi hususunda Bakanlığınızın tasarrufu olacak mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, " Belçika'da üniversitede okuyan ve ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Esila Ayık'ın, 8 Nisan 2025 tarihinde Kadıköy Dayanışma Sahnesi isimli gençlerin yoğun bir konser etkinliği sırasında eline aldığı pankart nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandığı haberleri basına yansımıştır. Kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın avukatlarının tutukluluğa olan itirazlarının henüz dosyaya dahil edilmediği ve duruşma tarihinin de henüz belli olmadığı yine basına yansıyan haberler arasındadır" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, önergesinde şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

8 Nisan 2025 tarihinde gözaltına alınan Esila Ayık'ın Savcılıkça ifadesine başvurulmadan Sulh Ceza Hakimliğine tutuklu yargılama amacıyla sevk edilmesinin gerekçesi nedir?

Esila Ayık'ın avukatlarının savunmalarının dikkate alınmadığı iddiası doğru mudur?

Kronik böbrek ve kalp hastalığı bulunan Esila Ayık'a cezaevi yönetimi tarafından 6 gün boyunca ilaçlarıın verilmediği iddiaları doğru mudur? Anılan iddialar doğru ise, kronik rahatsızlığı bulunan Esila Ayık'a ilaçlarını 6 gün boyunca vermeyen cezaevi yetkilileri hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır?

Fenalaşarak revire kaldırılan Esila Ayık'ın hastaneye sevk edilmediği ancak sonrasında kamuoyu tarafından güdeme gelmesiyle hastaneye sevk edildiği iddiaları doğru mudur?

Hastaneye sevk edildikten sonra Esila Ayık'a herhangi bir tahlil yapılmadığı iddiaları doğru mudur?

Esila Ayık'ın avukatlarının tutukluluğa olan itirazlarının henüz dosyaya dahil edilmediği ve tutuklanmadan önce yaşadığı süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri de göz önüne alındığında, kronik hastalıkları bulunan Esila Ayık'ın tahliye edilmesi hususunda Bakanlığınızın tasarrufu olacak mıdır?

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esila Ayık'ın Tahliyesi İsteniyor - Son Dakika

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