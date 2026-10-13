Eşini bıçakla öldüren sanığa Kocaeli'de ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşini bıçakla öldüren sanığa Kocaeli'de ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Körfez'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi; savcı 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.G, maktulün kızları müştekiler N.A. ve G.G. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen evrak ve raporlarda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı da duruşma arasında taraflara bildirilen esasa ilişkin mütalaayı okudu.

Mütalaada sanığın, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Son sözü sorulan sanık R.G, "Hiçbir şeyi isteyerek yapmadım. Olay, iradem dışında yaşandı. Öldürme kastım yoktu." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanığın olayı tasarladığını iddia ederek, "Aldatma hususundaki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ortadadır. 8 bıçak darbesi var. 5'i öldürmeye elverişli darbeler." dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

?Olay

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 31 Ekim 2025'te çıkan tartışmada R.G, eşi B.G'yi bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu. B.G. olay yerinde hayatını kaybederken, R.G. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaKocaeliKörfezGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:09:30. #7.12#
SON DAKİKA: Eşini bıçakla öldüren sanığa Kocaeli'de ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei