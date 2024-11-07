Eşini kaybeden kadın 57 kilo verdi

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Eşi ölünce 120 kiloya çıktı, devlet desteğiyle diyet yapıp 57 kilo verdi

14 ayda 57 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

58 bedenden 36 bedene düşen Serpil Ata:

"Ameliyattan korkuyordum, azmettikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok"

ADANA - Adana'da eşinin ölümünün ardından depresyona giren ve 120 kiloya çıkan kadın, başvurduğu Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyet yaparak 14 ayda 57 kilo vererek adeta bambaşka birisine dönüştü. Serpil Ata, "Depresyona girip dengesiz beslenmeye başlamıştım. Başvurduğum merkez sayesinde yeniden hayata tutundum. Artık günde en az 10 bin adım atıyorum" dedi.

Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Serpil Ata'nın eşi İsmail, 2016 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Serpil Ata, eşinin ölümünün ardından depresyona girdi ve dengesiz beslenmeye başladı. Biranda 60 kilodan 120 kiloya çıkan Ata, günlük rutin işlerini dahi yaparken zorlanmaya başladı ve yaşam kalitesi düştü. Ayrıca Serpil Ata, tansiyon, şeker, guatr başta olmak üzere birçok hastalığa yakalandı.

Diyetisyene başvurdu, hayatı değişti

Önce kızlarının daha sonra da çevresinin uyarılarını dikkate alan Serpil Ata, sağlık ocağı doktorunun yönlendirmesiyle Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Burada diyetisyen Emrah Gülek'in tavsiyeleriyle diyete ve spora başlayan Serpil Ata, 14 ayda 57 kilo verdi ve 63 kiloya düştü. Günde en az 10 bin adım atan ve spor yapan Ata, hem depresyondan çıktı hem de yaşam kalitesini arttırdı hem de hastalıklarından kurtuldu.

"58 bedenden 36 bedene düştüm"

Eşinin ölümün ardından depresyona girdiğini anlatan Serpil Ata, yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Ata, artık kıyafet alırken daha mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin ölümünün ardından yememe, içmeme hiç dikkat etmedim. 120 kiloya kadar çıktım. Sonra burayı önerdiler ve geldikten sonra günde 10 bin adım atmaya başladım. İlk aylarda 3-5 kilo verdim ve çok azmettim. 57 kilo verdim ve 63'e kiloya düştüm. Ayrıca bu kiloyu koruyorum, geri kilo almıyorum. Yıllarca giyemediğim kıyafetleri şu anda giymeye başladım. Gidip kendime 36 beden kıyafet alabiliyorum. 58 bedenden 36 bedene düştüm ve kızlarımın kıyafetlerini giyebiliyorum" dedi.

"Azmettikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok"

Mide küçültme ameliyatı olmayı hiç düşünmediğini söyleyen Ata, "Çevremde ameliyattan sonra vefat eden kişiler olmuştu. Ayrıca ameliyat olup zorluk yaşayan insanlar oldu. O nedenle hiç ameliyatı düşünmedim ve sadece diyet, sporla bu kiloları verdim. Azmettikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki azim olsun. İnsanlar bana 'Hasta mısın, kanser misin?' diye soruyorlar. Hastalığımda kalmadı, ilaçta kullanmıyorum. Herkese kilo vermeyi öneririm, boşuna kilo taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz diyete harfiyen uyuldu"

Diyetisyen Emrah Gülek ise danışanının çok azimli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Serpil hanım gerçekten yüksek bir azme sahip. Verdiğimiz diyetlere harfiyen uydu. Kaçamak mümkün olduğunca yapmadı. Yürüyüşlerini aksatmadı ve her gün 10 bin adım attı. Kendisine bir beslenme, yaşam düzeni oluşturdu. Ayrıca Serpil hanım verdiği kiloyu korudu. Çünkü bizim için kilo vermekten ziyade kiloyu korumak daha önemli. Böyle örneklerimiz çok. Birçok danışanımız güzel kilolar verdi. Herkesi merkezimize bekliyoruz."