TUTUKLANDI
Antalya'da çıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Abdullah Poyraz, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eşini Tabancayla Öldüren Abdullah Poyraz Tutuklandı - Son Dakika
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