Eşini ve Kayınvalidesini Bıçaklayan Adam Tutuklandı
Antalya'da intihar girişiminde bulunan Mustafa Ezici, hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini ve kayınvalidesini bıçakladıktan sonra bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Mustafa Ezici, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ezici, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
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