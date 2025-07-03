Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Mektup

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mektup yazarak kapsamlı bir esir takası anlaşmasına varılması talebinde bulundu.

İsrailli esir ailelerinin platformu, 35 esir yakınının imzasını taşıyan mektubu, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten sonra ilk kez Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimi Nir Oz'a gitmesinin ardından yayımladı.

Esir yakınlarının, Netanyahu'nun Washington gezisi öncesinde "acil çağrı" başlığıyla kaleme aldığı mektubun, İsrail müzakere heyeti başkanı Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e de gönderildiği belirtildi.

Kapsamlı ve bütün bir anlaşma talebinin dile getirildiği mektupta, "Bundan daha azı, ciddi bir başarısızlık ve nesiller boyu sürecek bir acıdır. Kısmi anlaşmalar ve acımasız seçimler dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Esir yakınları, İran'a yönelik "başarılı" saldırıların ardından bir fırsatın ortaya çıktığını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Başbakan, son kaçırılan kişinin geri dönüşünü ve çatışmanın sona ermesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşma yapmalıdır." çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim 2023'ün ardından ilk kez Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimi Nir Oz'u ziyaret etmiş ve Başbakan'ın burada esir yakınlarına "Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmayı kabul ettiklerini ve bunu yakında duyuracaklarına inandığını söylediği" öne sürülmüştü.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuş, Filistinli kaynaklar Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmişti.