Esirler Cemiyeti El Halil'de 3 gündür abluka sürerken 50 gözaltı yapıldığını bildirdi - Son Dakika
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Esirler Cemiyeti El Halil'de 3 gündür abluka sürerken 50 gözaltı yapıldığını bildirdi

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Esirler Cemiyeti'ne göre İsrail güçleri son 3 günde El Halil'den 50 Filistinliyi gözaltına aldı, yüzlerce kişiyi ayaküstü sorguladı. Kent üç gündür abluka altında; yüzlerce ev, yapı ve ticarethaneye yıkım sürüyor, yüzlerce aile evlerinden ediliyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde 3 günde 50 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Filistinli sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin son günlerde Batı Şeria'daki uygulamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 3 gün içinde El Halil kentinden 50 Filistinliyi gözaltına aldığını ve yüzlerce kişiyi de sahada ayaküstü sorguya çektiğini kaydetti.

İki Filistinlinin İsrail ordusuna mensup iki askeri öldürmesi ve 3 kişiyi de yaralamasının ardından İsrail ordusunun cuma günü başlattığı askeri operasyon çerçevesinde güneydeki El Halil kenti üç gündür abluka altında tutuluyor.

Cemiyetin açıklamasında İsrail güçlerinin abluka altında tuttuğu El Halil kentinde yüzlerce ev, yapı ve ticarethaneye yönelik yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü, kentteki altyapıya da büyük zarar verdiği ifade ediliyor. Yüzlerce eve baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, yüzlerce aileyi de evlerinden kovarak yerinden etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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