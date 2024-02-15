Eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Berk'in ailesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer askeri yetkililer katıldı. Törenin ardından Berk, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

15.02.2024 15:56  Güncelleme: 15:57
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Yaşamını yitiren eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Saldıray Berk törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi..

Dün hayatını kaybeden eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Berk'in ailesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ergenekon kumpası mağduru emekli komutanlar, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı. Berk,  törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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