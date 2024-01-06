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Eski ABD Başkanı Mike Pence İsrail askerlerini ziyaret etti ve top mermilerine imza attı - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Mike Pence İsrail askerlerini ziyaret etti ve top mermilerine imza attı

Mike Pence, Tel Aviv'e gelerek İsrail'in kuzey sınırındaki askerleri ziyaret etti ve top mermilerine imza attı. Pence, askerlerle sohbet ederek ABD halkının desteklerini iletti. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırı da çatışmalara sahne oluyor.

Eski ABD Başkanı Mike Pence İsrail askerlerini ziyaret etti ve top mermilerine imza attı
06.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:30
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Eski ABD Başkanı Mike Pence, kuzeydeki İsrail askerlerini ziyaret ederek, sınırdaki "top mermilerine" imza attı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'e gelen eden Pence, ülkenin kuzey sınırında bulunan bir grup İsrail askerini ziyaret etti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in Lübnan sınırındaki askerleri ziyaret eden Pence'in, burada top mermilerine de imza attığı aktarıldı.

İsrail askerleriyle sohbet eden Pence, "Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. ABD hükümeti adına artık konuşmuyorum. Ancak Amerikan halkı adına, 'biz sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğimizi' söylüyorum" ifadelerini kullandı.

X sosyal medya platformundaki hesabında da ziyarete ilişkin kareler paylaşan Pence, gördüğü askerlerin birçoğunun aynı zamanda ABD vatandaşı olduklarına da dikkati çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları devam ederken, Lübnan ile İsrail sınırı da karşılıklı füze atışları ve çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA
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