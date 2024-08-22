Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu - Son Dakika
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Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu

Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu

ESKİ AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz, memleketi Trabzon'da kaldığı apartta ölü bulundu. Akyüz'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

22.08.2024 13:13  Güncelleme: 13:46
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Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz (40), memleketi Trabzon'da kaldığı apartta ölü bulundu. Akyüz'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu

Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde bir apartta temizlik yapmak üzere odaya girmeye çalışan personel, eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz'ün, kapıyı açmaması üzerine şüphelendi. Bunun üzerine odaya giren görevliler, Akyüz'ü hareketsiz halde buldu. Görevlilerinin ihbarıyla çağrılan sağlık ekipleri, Süleyman Akyüz'ün apart odasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Akyüz'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu

AKYÜZ İÇİN TAZİYE MESAJI

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Akyüz'ün ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Süleyman Akyüz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 Ağustos Çarşamba Günü, ikindi namazına müteakip Trabzon Uzungöl Merkez Camii'nden kaldırılacaktır. Kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Süleyman Akyüz, AK Parti, Trabzon, Gençlik, 3-sayfa, Bursa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Gundi Boys: pudra sekeri 17 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: apart denince aklıma hep fan fini finfon geliyor ya sizin?? 16 8 Yanıtla
    Aydın Efe: Niye? Seni çok mu götürdüler? 2 1
  • Ümit Yurtsever: Ateşin bol olsun 5 10 Yanıtla
  • Emre Bey: Mekanı cennet olsun 4 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ölmüş ALLAH rahmet eylesin ancak AKAPE li apartta ölünce aklıma deli deli sorular geliyor 0 0 Yanıtla

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