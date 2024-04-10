Eski Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'deki eylemleri savaş suçu

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetinin, Gazze'de yaptığı şeyin savaş suçu olduğunu belirtti.
Gabriel, Pioneer internet portalına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyanlardan birisi olduğunu ve savaş bittiği gün görevden ayrılmış olacağını iddia etti.
İsrail'in savaşı yürütme biçimi ve Gazze Şeridi'nde yaşananlardan Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna dikkati çeken Gabriel, "Onun yaptığı, İsrail hükümetinin orada yaptığı şey, savaş suçudur. Hamas'ın yaptığı da bir savaş suçudur, korkunçtur. Ancak İsrail hükümeti, Gazze'de sadece Hamas'a yönelik bir operasyon yürütmekle kalmıyor, inanılmaz sayıda sivil kaybını da yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Eski Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lahey Sözleşmesi'ni ihlal etiğini ve yaptıklarının haklı bir gerekçesi olamayacağını kaydetti.
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Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
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