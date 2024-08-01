Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı

Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından oğlu Bedirhan Şener'in Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şener, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu durumun olaya sebep olduğunu belirtti. Aile olarak yaşadıkları zor günlerde saygı beklediklerini ifade etti.

01.08.2024 14:19
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Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesini silahla öldürmesine ilişkin, "Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı." ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin açıklama yaptı.

Dün meydana gelen olayın ailesini derinden sarstığını belirten Şener, taziyelerini bildiren ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti.

Diğer bazı sorunlarla oğlu Bedirhan'ın yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunan Şener, "Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken, en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Şener, şunları kaydetti:

"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman Onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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