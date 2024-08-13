Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, cinayet davasında şüpheli olarak yer aldı - Son Dakika
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Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, cinayet davasında şüpheli olarak yer aldı

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, bir cinayet davasında şüpheli olarak yer aldı. Davada ismi geçenler arasında eski İçişleri Bakanı ve polis yetkilileri de bulunuyor.

13.08.2024 12:23
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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, protestolar sırasında hayatını kaybeden bir kişi için açılan cinayet davasında şüpheli olarak yer aldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'da ikamet eden Amir Hamza Shatil, 19 Temmuz'da 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının protesto edildiği gösteriler sırasında bir işletme sahibi olan Abu Sayed'in, polisin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği olayı mahkemeye taşıdı.

Davada ismi geçenler arasında Eski Başbakan Hasina'nın yanı sıra Avami Birliği Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun ve 3 polis yetkilisi de bulunuyor.

Söz konusu isimler, Sayed'in öldürüldüğü olayda "şüpheli" olarak yer alıyor.

Bunun, eski Başbakan Hasina hakkında açılan ilk "cinayet" davası olduğu kaydediliyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından, temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, cinayet davasında şüpheli olarak yer aldı - Son Dakika

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