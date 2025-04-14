Eski Çalışan Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
S.E'nin onarım için Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki lastik tamirhanesine bıraktığı elektrikli bisikleti çalındı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Tamirhanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin iş yerinin eski çalışanı Umut M. (38) olduğunu belirledi.
Şüpheli, aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı, çalınan elektrikli bisiklet ise bulunamadı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Umut M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin tamirhanenin girişindeki elektrikli bisiklete binerek uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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