Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Zerval Hayatını Kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zerval'ın uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği ve Muhammed es-Sagir Nakkaş Askeri Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Zerval'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Zerval, 1994-1999 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.