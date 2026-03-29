Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Zerval Hayatını Kaybetti
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Zerval Hayatını Kaybetti

29.03.2026 04:46
Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval, 85 yaşında hastalıklara karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zerval'ın uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği ve Muhammed es-Sagir Nakkaş Askeri Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Zerval'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Zerval, 1994-1999 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA

