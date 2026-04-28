Eski CHP Uşak İlçe Başkanı: Özkan Yalım'ın Taciz ve Yolsuzluk İddialarını Genel Merkeze Bildirdik, Çözüm Bulamayınca İstifa Ettik

28.04.2026 07:30
Eski CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve belediye yöneticileri hakkındaki iddiaları genel merkeze ilettiklerini ancak çözüm bulamayınca il yönetimi olarak istifa ettiklerini söyledi.

Eski CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, Uşak Belediyesi'yle ilgili şikâyetleri genel merkeze ilettiklerini ancak çözüm bulamayınca istifa ettiklerini açıkladı. Dümen, sosyal tesisler müdürü Cemal Ak'ın bir kadın çalışana çıplak fotoğraflarını gönderip taciz ettiğini, fotoğrafları genel başkan yardımcısına gösterdiklerini belirtti. Ayrıca Uşak Spor için istenilen paralar ve akçeli işlerle ilgili duyumlar aldıklarını, bunları da ilettiklerini söyledi. Dümen, 'Uşak'ta kanayan bir yara var, gelin çözün yoksa sonu kötü olacak' dediklerini ancak genel merkezin Özkan Yalım'ın yanında durmayı tercih ettiğini ifade etti. Özkan Yalım'ın taciz olayına 'Onun özel hayatı' dediğini aktaran Dümen, Yalım'ın 'ulaştırma bakanı olacağını' söylediğine şahit olduğunu belirtti. Dümen, CHP'den istifa etmediğini, il yönetimi olarak istifa ettiklerini söyledi. Operasyonun siyasi olmadığını, zamanında müdahale edilseydi olayın buralara gelmeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu döneminde olsaydı ya kendilerinin ya da Yalım'ın ihraç edileceğini belirtti. Delege seçimlerinde baskı ve tehdit olduğunu, belediye çalışanlarının delege yapıldığını iddia etti. Dümen, partinin arınması gerektiğini söyledi.

Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:42
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
