Eski CHP Uşak İlçe Başkanı: Özkan Yalım'ın Taciz ve Yolsuzluk İddialarını Genel Merkeze Bildirdik, Çözüm Bulamayınca İstifa Ettik

Eski CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, Uşak Belediyesi'yle ilgili şikâyetleri genel merkeze ilettiklerini ancak çözüm bulamayınca istifa ettiklerini açıkladı. Dümen, sosyal tesisler müdürü Cemal Ak'ın bir kadın çalışana çıplak fotoğraflarını gönderip taciz ettiğini, fotoğrafları genel başkan yardımcısına gösterdiklerini belirtti. Ayrıca Uşak Spor için istenilen paralar ve akçeli işlerle ilgili duyumlar aldıklarını, bunları da ilettiklerini söyledi. Dümen, 'Uşak'ta kanayan bir yara var, gelin çözün yoksa sonu kötü olacak' dediklerini ancak genel merkezin Özkan Yalım'ın yanında durmayı tercih ettiğini ifade etti. Özkan Yalım'ın taciz olayına 'Onun özel hayatı' dediğini aktaran Dümen, Yalım'ın 'ulaştırma bakanı olacağını' söylediğine şahit olduğunu belirtti. Dümen, CHP'den istifa etmediğini, il yönetimi olarak istifa ettiklerini söyledi. Operasyonun siyasi olmadığını, zamanında müdahale edilseydi olayın buralara gelmeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu döneminde olsaydı ya kendilerinin ya da Yalım'ın ihraç edileceğini belirtti. Delege seçimlerinde baskı ve tehdit olduğunu, belediye çalışanlarının delege yapıldığını iddia etti. Dümen, partinin arınması gerektiğini söyledi.