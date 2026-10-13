Eski Çongçing Belediye Başkanı Huang Çifan yolsuzluk şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika
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Eski Çongçing Belediye Başkanı Huang Çifan yolsuzluk şüphesiyle soruşturuluyor

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Çongçing'in eski Belediye Başkanı Huang Çifan hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi. ÇKP Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonu, 74 yaşındaki Huang'ın 'parti disiplini ve kanunları ihlal' şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı; iddialara dair detay verilmedi.

Çin'in en büyük kentlerinden biri olan ve 2000'li yıllarda kaydettiği hızlı ekonomik büyüme ile ülkenin en büyük ekonomik merkezlerinden birine dönüşen Çongçing'in eski Belediye Başkanı Huang Çifan hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Huang'ın "parti disiplini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "disiplin ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

2010-2016 yıllarında Çongçing Belediye Başkanlığı yapan 74 yaşındaki Huang, şehrin hızlı ekonomik büyüme kaydettiği 2000'li yıllarda kritik yönetim kademelerinde çalışmıştı.

Huang'ın görev yaptığı dönemde üstleri olan iki eski Çongçing Komünist Parti Sekreteri, Bo Şilay ve Sun Cıngsay, daha önce yolsuzluk soruşturmaları geçirmiş, Bo 2012'de, Sun ise 2017'de görevden alınmıştı.

Yangzı Nehri (Gök Irmak) deltasındaki merkezi konumuyla önemli ticaret ve üretim merkezi olan Çongçing, 2002-2017 yıllarında her yıl iki haneli büyüme kaydederek önemli bir ekonomik atılımı gerçekleştirdi.

Çongçing'in metropol nüfusu bu dönemde 23 milyona ulaşırken, gayrisafi hasılası 2 kat artarak 2 trilyon yuanı (300 milyar dolar) aştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eski Çongçing Belediye Başkanı Huang Çifan yolsuzluk şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika
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