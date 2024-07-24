Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı kitapla anıldı - Son Dakika
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Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı kitapla anıldı

Konya Aydınlar Ocağı'nda düzenlenen bir programda, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının anlatıldığı 'Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü' kitabı tanıtıldı. Kitabın yazarı Hulusi Turgut'un kaleme aldığı eserde, Çağlar'ın Süleyman Demirel ile olan ilişkisi ve çeşitli hatıraları yer alıyor.

24.07.2024 00:53
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Konya Aydınlar Ocağı'nda, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının kaleme alındığı "Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü kitabının tanıtımı ve vefat yıldönümünde Süleyman Demirel" programı düzenlendi.

Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sinan Ümit'in sunumuyla Konya Eğitim Yardımlaşma Dayanışma ve Çevre Derneği'nde (Konevi-Der) düzenlenen programda, gazeteci Hulusi Turgut'un kaleme aldığı kitap ile eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yaşamı konuşuldu.

Ümit, kitabın 28 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Yazarı Hulusi Turgut bey bir biyografi uzmanı. Sayın Alparslan Türkeş'in hatıralarını, Demirel'in hatıralarını yine Turgut bey yazdı." ifadesini kullandı.

Cavit Çağlar'ın Süleyman Demirel ile tanışmasını ve yol arkadaşlığını da anlatan Ümit, "Devlet bakanıyken kurduğu temaslarla Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile çok iyi dost oluyor. Nursultan Nazarbayev, Demirel'i yaş günü için Kazakistan'a çağırıyor. Demirel, 'Siz gidin' diyor ve Cavit Çağlar'ı özel temsilci olarak Kazakistan'a gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Kitapta daha önce duyulmayan çarpıcı hatıraların yer aldığını vurgulayan Ümit, şunları kaydetti:

"Alparslan Türkeş, Demirel'i 3 defa ziyaret ediyor, 'Cavit Çağlar'ı bırak, partin eriyor' diye. Bu önemli. Daha sonra da kendi partisine çağırıyor. Bu, bu kitaptan öğrendiğimiz farklı bir olay. Özal da Cavit Çağlar'ı 3 defa partisine çağırıyor. Sayın Çağlar aynı cümleyi kullanıyor; 'Ben Demirel ile başladım Demirel ile bitireceğim, gelemem.' diyor."

Kaynak: AA

Süleyman Demirel, Cavit Çağlar, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı kitapla anıldı - Son Dakika

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