Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk hayatını kaybetti

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk hayatını kaybetti

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde suçlanan Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

14.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

Kaynak: AA

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