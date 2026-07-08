Eski Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Konya'da, kayıp ihbarı üzerine aranan eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kriminal, dijital veri inceleme ve HTS analiz raporları, mesaj kayıtları, kurum cevabı yazıları, nüfus kayıtları ve tutuklu sanık Münür Turhan'ın ifadelerine yer verildi.

İddianamede, 28 Haziran 2025'te maktul Muazzez Bayhan'ın ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu, başlatılan arama çalışmaları sonucunda 15 Eylül 2025'te Cihanbeyli ilçesinde bir dere yatağında yorgana sarılı halde kemikler ve kafatasının bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemede kemik parçalarının Bayhan'a ait olduğu ve silahla vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği aktarılan iddianamede, soruşturma kapsamında 23 Haziran 2025'te maktulün cep telefonunun kapandığı, sanık Münür Turhan'ın da bu tarihten önce cezaevinden izinli olarak çıktığı, teslim olmayarak firar ettiği kaydedildi.

İddianamede, maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen boşandığı kocası Münür Turhan'ın gözaltına alındığı anlatıldı.

Maktulün cep telefonunun kapanmasının ardından "silah kötü çıktı" mesajı atmış

Sanığın savcılık ifadesinde, olaydan önce şüpheli S.D'den silah aldığını açıkça ikrar ettiği vurgulanan iddianamede, olay günü maktulün telefonunun kapanmasından ve kolyesinin kuyumcuda satılmasından sonra sanığın, S.D. ile silahı almasında aracılık eden T.Ç'ye "silah kötü çıktı" şeklinde mesajlar attığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, maktulün kafatasından çıkarılan mermi çekirdeğinin, sanığın arkadaşına gönderdiği "silah kötü çıktı" mesajında bahsettiği silaha ait olduğunun Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edildiği belirtildi.

Sanığın, aracın bagaj bölümünde bulunan kan izine yönelik, "Maktulün araç perdesini takarken elinin kornişe çarpması sonucu kesildiği ve akan kanın bagaja akmış olabileceği" yönündeki savunmasının değerlendirildiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Biyolojik uzmanlık raporunda, bagajdaki kanın erkek değil, kadın genotipine ait olduğu anlaşılmıştır. Maktul Muazzez Bayhan'ın ebeveynlerinden alınan referans kan örnekleriyle yapılan eşleşmede, maktulün genotipiyle yüzde 99 tam uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Sanığın, aracında maktule ait kan izinin bulunmasıyla ilgili beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve soyut suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olduğu anlaşılmıştır."

"Sanığın kan izleri bulunan aracı ve evi yıkayarak delilleri kararttığı anlaşılmıştır"

İddianamede, "sanığın eyleminin ani gelişen bir öfkeyle değil, mutlak bir tasarlamayla icra edildiği" tespiti yapılarak şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanığın maktulün kendisini aldattığı dedikodularını öğrendikten sonra 'Seni öldüreceğim' diyerek cinayet eylemini tasarlamaya başladığı, bu kararından da vazgeçmeyerek, cezaevinden izinli çıktığı, ilk fırsatta bir arkadaşından temin ettiği ruhsatsız silahla, ıssız bir yayla evinde maktulün kafatasına bir el ateş ederek, 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Sanığın, cesedi aracın sökük bagajında taşıyarak gizlediği anlaşılmıştır. Cinayet anında veya hemen sonrasında da maktulün ziynet eşyası olan kolyeyi bir kuyumcuda bozdurduğu, aracı ve evi de yıkayarak delilleri kararttığı anlaşılmıştır."

Sanık Münür Turhan için "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl, "Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 28 Haziran 2025'te ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Bayhan'a ait olduğu belirlenen kemikler ve kafatası, 15 Eylül 2025'te Cihanbeyli ilçesinde bir dere yatağında bulunmuş, olayla ilgili maktulün boşandığı eşi Münür Turhan tutuklanmıştı.