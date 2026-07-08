Eski Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

08.07.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da eski eşini öldüren Münür Turhan'a tasarlayarak kasten öldürme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Konya'da, kayıp ihbarı üzerine aranan eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kriminal, dijital veri inceleme ve HTS analiz raporları, mesaj kayıtları, kurum cevabı yazıları, nüfus kayıtları ve tutuklu sanık Münür Turhan'ın ifadelerine yer verildi.

İddianamede, 28 Haziran 2025'te maktul Muazzez Bayhan'ın ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu, başlatılan arama çalışmaları sonucunda 15 Eylül 2025'te Cihanbeyli ilçesinde bir dere yatağında yorgana sarılı halde kemikler ve kafatasının bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemede kemik parçalarının Bayhan'a ait olduğu ve silahla vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği aktarılan iddianamede, soruşturma kapsamında 23 Haziran 2025'te maktulün cep telefonunun kapandığı, sanık Münür Turhan'ın da bu tarihten önce cezaevinden izinli olarak çıktığı, teslim olmayarak firar ettiği kaydedildi.

İddianamede, maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen boşandığı kocası Münür Turhan'ın gözaltına alındığı anlatıldı.

Maktulün cep telefonunun kapanmasının ardından "silah kötü çıktı" mesajı atmış

Sanığın savcılık ifadesinde, olaydan önce şüpheli S.D'den silah aldığını açıkça ikrar ettiği vurgulanan iddianamede, olay günü maktulün telefonunun kapanmasından ve kolyesinin kuyumcuda satılmasından sonra sanığın, S.D. ile silahı almasında aracılık eden T.Ç'ye "silah kötü çıktı" şeklinde mesajlar attığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, maktulün kafatasından çıkarılan mermi çekirdeğinin, sanığın arkadaşına gönderdiği "silah kötü çıktı" mesajında bahsettiği silaha ait olduğunun Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edildiği belirtildi.

Sanığın, aracın bagaj bölümünde bulunan kan izine yönelik, "Maktulün araç perdesini takarken elinin kornişe çarpması sonucu kesildiği ve akan kanın bagaja akmış olabileceği" yönündeki savunmasının değerlendirildiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Biyolojik uzmanlık raporunda, bagajdaki kanın erkek değil, kadın genotipine ait olduğu anlaşılmıştır. Maktul Muazzez Bayhan'ın ebeveynlerinden alınan referans kan örnekleriyle yapılan eşleşmede, maktulün genotipiyle yüzde 99 tam uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Sanığın, aracında maktule ait kan izinin bulunmasıyla ilgili beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve soyut suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olduğu anlaşılmıştır."

"Sanığın kan izleri bulunan aracı ve evi yıkayarak delilleri kararttığı anlaşılmıştır"

İddianamede, "sanığın eyleminin ani gelişen bir öfkeyle değil, mutlak bir tasarlamayla icra edildiği" tespiti yapılarak şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanığın maktulün kendisini aldattığı dedikodularını öğrendikten sonra 'Seni öldüreceğim' diyerek cinayet eylemini tasarlamaya başladığı, bu kararından da vazgeçmeyerek, cezaevinden izinli çıktığı, ilk fırsatta bir arkadaşından temin ettiği ruhsatsız silahla, ıssız bir yayla evinde maktulün kafatasına bir el ateş ederek, 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Sanığın, cesedi aracın sökük bagajında taşıyarak gizlediği anlaşılmıştır. Cinayet anında veya hemen sonrasında da maktulün ziynet eşyası olan kolyeyi bir kuyumcuda bozdurduğu, aracı ve evi de yıkayarak delilleri kararttığı anlaşılmıştır."

Sanık Münür Turhan için "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl, "Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 28 Haziran 2025'te ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Bayhan'a ait olduğu belirlenen kemikler ve kafatası, 15 Eylül 2025'te Cihanbeyli ilçesinde bir dere yatağında bulunmuş, olayla ilgili maktulün boşandığı eşi Münür Turhan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Konya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:43:10. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.