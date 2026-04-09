Eski Eş Tarafından Vurulan Biyolog Taburcu Oldu
09.04.2026 11:12
Dilan Öztürk, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu. Tedavi sonrası taburcu oldu, huzur arıyor.

ADANA'da eski eşi Ali K. (34) tarafından çocuklarının gözleri önünde bacaklarından vurulan biyolog Dilan Öztürk (32), 2 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Öztürk, "Yanıma gelip, silahı kafama doğrulttu ancak komşumuzun araya girdi. Komşumuzun araya girmesiyle şu an hayattayım. Çocuklarımla birlikte artık huzurlu, güven içerisinde, korkmadan hayatımıza devam etmek istiyorum. Çocuklarımı yetiştirebilmek için yaşamak istiyorum" dedi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan biyolog Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü iş insanı Ali K.'den 3 yıl önce boşandı. Öztürk, boşanmanın ardından tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditler son bulunca bu kararı uzatmayan Öztürk, 26 Mart günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için hazırlandı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali K., çocuklarıyla görüşmek istediğini belirterek telefonda konuştu. Bir süre sonra Öztürk, çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada Ali K. ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen Ali K., belinden çıkardığı tabanca ile onu bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

'YARALAMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU'

Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Ali K., ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Sorgusunun tamamlanmasının ardından Ali K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SUSTURULDUM'

Tedavisi sonrası taburcu olan Dilan Öztürk, "Evliliğimin ikinci ayından itibaren hem psikolojik hem de fiziki şiddete maruz kaldım. Aynı zamanda aldatılma süreci yaşadım. Bu nedenle evliliğin bitmesini istiyordum, Kendisi de boşanma davasını açma sebebinin hayatında başka biri olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Ben de süreci uzatmadan kabul ettim. Boşanma aşamasındayken, o kadınla görüştüğü dönemde kendisiyle görüşmek istemediğimi söylemem üzerine çocuklarımın yanında bana kafa atarak bayılttı. Çocuklarım küçük olduğu için tek hassasiyetim, onların zarar görmemesiydi. Ancak boşanma sürecinde hem kendisi hem de ailesi tarafından korkutulduğum için susturuldum" dedi.

'ÇOCUKLARIMI KENARI İTİP, TETİĞE BASTI'

Dilan Öztürk, "Eylül 2025'te kendisinden uzaklaştırma kararı almıştım. Gelip evimi basmıştı, çocuklarıma ulaşmak için telefonumu çaldırdığında, açmadığımda 10 kere arardı, ulaşamazsa kapıma birilerini gönderirdi. Olay günü sabah saatlerinde beni aradı ve çocukları telefona istedi. O saatte aradığı için birine bir şey olduğundan şüphelendim. Çocukları arkadaşıma bırakmamı istedi, ben de okula gideceğimi söyleyerek reddettim. Bana Ankara'da olduğunu söyledikten sonra çocukları hazırlayıp aşağı indim. 'Selam' diyerek karşıma çıktı. Bana, 'Şimdi seni öldüreceğim' deyip, elini montunun cebine soktu. Çocuklarımı kenara ittikten sonra tetiğe basarak tabancayla bacaklarıma ateş açtı. Sonrasında yanıma gelip, silahı kafama doğrulttu ancak komşumuzun araya girdi. Ateş edemedi. Komşumuzun araya girmesiyle şu an hayattayım" diye konuştu.

'GEREKEN CEZAYI ALMASINI DİLİYORUM'

Bacaklarından vurulduktan sonra 2 haftaya yakın bir süre hastanede yattığını belirten Öztürk, "Diz kapağımın üstünden, sağ bacağımın arka tarafından ve sol bacağımın ön tarafından vuruldum. Taburcu olduktan sonra ayaklarımın üstüne 2 gündür basabiliyorum. Normalde kalkamıyordum; çünkü tüm kaslarım adeta dağılmıştı. Kurşun sinire çok yakın geçtiği için ciddi tahribat oluştu. Bu süreçte tamamen ailemin desteğiyle ayakta kaldım. Fiziki olarak bu halime şükredecek durumdayım. Oğlum bir anda ağlamaya başladı. 'Anne keşke benim silahım olsaydı, babamı ben vursaydım' dedi. Eve geldikten iki gün sonra korkusundan ilk gün benim yanımda yatamadı. Hala da korkuları devam ediyor. Çocuklar televizyonda, çizgi filmde bile bir silah gördüklerinde korkuyorlar, onlarda travma oluştu. Cezaevine girdikten 4 gün sonra çocuklarımın da sağlık sigortasını kesmiş. İçeride çocuklarımın döktüğü gözyaşı kadar yatmasını istiyorum. Çocuklarımın ve kendimin can sağlığından endişe duyuyorum. Çocuklarımla birlikte artık huzurlu, güven içerisinde, korkmadan hayatımıza devam etmek istiyorum. Çocuklarımı yetiştirebilmek için yaşamak istiyorum. İlk mahkemede gereken cezayı almasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
