Eski Eşine Silahlı Saldırı Davası

Adana'da eski eşini tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu Ali K. (34) ile müşteki Dilan Ö. (33) ve taraf avukatları ile bazı tanıklar katıldı.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Türk Kadınlar Konseyi Adana Şubesi avukatları da davaya müdahillik talebiyle mahkeme salonunda bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali K, 2023 yılında müşteki Dilan Ö. ile boşandıklarını ve aralarında herhangi bir husumetin olmadığını söyledi.

Boşandıktan sonra Dilan Ö. ve çocuklarıyla birlikte tatile de gittiklerini öne süren Ali K, olay günü çocukları okula bırakmak için Dilan Ö'nün evine gittiğini belirtti.

Sanık Ali K, arabasını park ettiğini, aşağıya inen çocuklarına sarıldığını kaydederek, bu sırada öfkeli bir şekilde yanına gelen Dilan Ö'nün kendisiyle tartıştığını ve ağır hakaretlerde bulunduğunu bildirdi.

Bu şekilde konuşmaması konusunda Dilan Ö'yü uyardığını savunan Ali K, "Olayda kullandığım tabanca babamdan kalmadır. Yanımda taşıyordum. Dilan kolumu tırmaladı ve beni göğsümden yere doğru itekledi. Tabanca bu sırada yere düştü. Dilan, benim elime müdahale ederken tabanca ateş aldı. Tetiğe kimin bastığını hatırlamıyorum. Dilan'ın nasıl yaralandığını fark etmedim. Yaşadığım sinir krizi nedeniyle toprağa doğru iki el ateş ettim. Sonrasında aracıma binerek olay yerinden uzaklaştım. Tabancayı da araçtan dışarı attım. Dilan'a yönelik 'Senin kafana sıkacağım' ifadesini kullanmadım. 11 Eylül 2025'te Dilan benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldı. Sonrasında benden özür dileyip doğum günümü kutladı. Tanık beyanlarını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Dilan Ö. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık ile şiddetli geçimsizlik ve aldatma sebebiyle boşandıklarını belirten Dilan Ö. "Boşandıktan sonra sanığın bana yönelik tehditleri sürdü. Çocuklarımı okula bıraktığı iddiası kesinlikle yalandır. Bu durum kamera kayıtlarıyla tespit edilebilir. Ali K. benim evime gelerek bana küfürler ediyordu. Çocuklarım bu konu sebebiyle psikolojik tedavi gördü." dedi.

Dilan Ö, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay günü Ali K. beni sabah saatlerinde aradı. 'Çocukları komşuya bırak' dedi. Kendisinin alkollü olduğunu anladım. Ben kendisinin Ankara'da olduğunu biliyordum. Çocuklarımı hazırladım ve aşağı indik. Ali K. binanın arkasında ardiye olarak kullanılan kısımdan aniden çıkıp geldi. Bağırarak 'selam' dedi. Arkamı döndüğümde montunun cebinden tabanca çıkardı. Ben çocukları duvara doğru itekledim. Kendisi önce sağ bacağıma, sonra sol bacağıma ateş etti. Tabancayı kafama dayayıp 'seni öldüreceğim' dedi. Komşumuz R.B. sanık bana tekrar ateş edecekken araya girdi. Sonrasında toprağa doğru bir el ateş etti. Komşular balkondan 'polis geliyor' diye bağırınca sanık eylemini gerçekleştiremedi. Giderken bir el daha havaya ateş etti. Kendisine yönelik onur kırıcı bir sözüm olmadı. Sanık olay yerinden giderken aracını da üzerime sürdü. Komşular yerden beni çekerken aniden otomobilin yönünü değiştirdi. Sanık bizzat benim bacağımdan kan aktığını gördü. Ali K'den şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Bir daha çocuklarımın çığlık atmasını istemiyorum."

Beyanı alınan tanık R.B. ise binanın giriş katında ikamet ettiğini ve bir el tabanca sesi duyması üzerine dışarı çıktığını anlatarak, "Dilan Ö. yaralı halde yerde uzanıyordu. Ali K. tabancasını Dilan Ö'nün kafasına doğru yöneltmiş ve 'seni öldüreceğim' diyordu. Sonrasında tabanca ile toprağa doğru ve havaya doğru ateş etti. Aracına binerek Dilan Ö'nün üzerine doğru sürdü." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de olayda yaralanma neticesinde müşteki Dilan Ö'nün duyu ve organ işlev kaybı yaşayıp yaşamadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, beyanı alınan R.B'nin oğlunun ve sanık ile müştekinin çocuğu Ş.K'nin bir sonraki celse tanık olarak dinlenilmesine, Ali K. ile Dilan Ö'nün boşandığı tarihten suç tarihine kadar aralarındaki telefonla görüşme trafiğine ilişkin HTS baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan istenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sanık hakkında "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 26 Mart'ta eski eşi Dilan Ö'yü çocukları A.K. ile Ş.K'yı okula götürmek için evden çıktığı sırada tabancayla bacaklarından yaraladığı iddia edilen Ali K. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 27 Mart'ta tutuklanmıştı.