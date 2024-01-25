Eski Eşini Bıçaklayan Adam Kendini Asarak İntihar Etti

ESENYURT'ta eski eşini bıçaklayan Ömer A., daha sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Muradiye A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer A., eski eşi Muradiye A.'yı 624. Sokak'ta bıçaklayarak ağır yaraladı. Sokaktan ayrılan Ömer A. daha sonra 904. Sokak'taki evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.