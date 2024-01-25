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Eski eşini bıçaklayan adam intihar etti, kadın ağır yaralı - Son Dakika
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Eski eşini bıçaklayan adam intihar etti, kadın ağır yaralı

Esenyurt'ta yaşanan olayda, Ömer A. eski eşi Muradiye A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra evinde kendini asarak intihar etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eski eşini bıçaklayan adam intihar etti, kadın ağır yaralı
25.01.2024 - 01:55,
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ESENYURT'ta eski eşini bıçaklayan Ömer A., daha sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Muradiye A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer A., eski eşi Muradiye A.'yı 624. Sokak'ta bıçaklayarak ağır yaraladı. Sokaktan ayrılan Ömer A. daha sonra 904. Sokak'taki evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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Ömer, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşini bıçaklayan adam intihar etti, kadın ağır yaralı - Son Dakika
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