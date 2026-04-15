Eski Eşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

15.04.2026 20:49
Kocaeli Gölcük'te eski eşini öldüren sanık ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldüren sanık ile olay sırasında çıkan boğuşmada onu yaralayan oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki tutuklu sanık Mustafa Y. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, geçen celse Mustafa Y. için istenen akıl sağlığı raporuna ilişkin, Adli Tıp Kurumu tarafından kanaate varılamadığı, sanık için gözlem altında değerlendirme gerektiğinin bildirildiği aktarıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz verilen Mustafa Y, akıl sağlığının yerinde olduğunu ileri sürerek, "Yüce yaratıcı tarafından insanlara yol göstermek amacıyla gönderildim. Benden sonra kimse gelmeyecek." dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen görüş gereği sanığın gözlem altında tutulmasına ve düzenlenecek raporun mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve ceza istemleri

Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde 27 Temmuz 2024'te Mustafa Y. eski eşi Sözen T'yi tabancayla öldürmüş, çıkan boğuşmada oğlu Vedat Y. ile kendisi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Y'nin, "tasarlayarak kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 6 yıla, "6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Vedat Y'nin de babasına yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 3 aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Suç, Son Dakika

