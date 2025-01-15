Eski Eşiyle Tatil Yapmak Boşanmaya Sebep Oldu - Son Dakika
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Eski Eşiyle Tatil Yapmak Boşanmaya Sebep Oldu

Eski Eşiyle Tatil Yapmak Boşanmaya Sebep Oldu

Ankara'da görülen boşanma davasında mahkeme, eski eşiyle sık sık görüştüğü ve birlikte tatile gittiği için Mesut B.'yi ağır kusurlu bularak 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

15.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:09
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ANKARA'da görülen boşanma davasında mahkeme, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüşüp, birlikte tatile giden Mesut B.'yi ağır kusurlu bularak, davacı eşi Fatma B.'ye 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf da kararı hukuka uygun buldu.

Emekli öğretmen Fatma B., 2019 yılında evlendiği jeoloji mühendisi Mesut B.'nin, eski eşiyle sık görüştüğünü, birlikte tatil gittiklerini iddia ederek boşanma davası açtı. Ankara 12'nci Aile Mahkemesi, davalı Mesut B.'nin, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüştüğü, banka hesabına para gönderdiği ve birlikte tatile gittiklerinin otel kayıtları, banka dekontları ve diğer delillerle tespit edildiğini belirterek, davalının ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, davacı lehine 100 bin lira tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

İSTİNAF KARARI HUKUKA UYGUN BULDU

Davalı kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de de ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanmaya ilişkin tüm delillerin toplanıp değerlendirildiği, delillerin takdirinde yanlışlık yapılmadığı belirtildi. Kusur tespitine ilişkin değerlendirmede ise davalı kocanın eski eşiyle yüz yüze ve telefonla oldukça sık görüşmesi ve eski eşine düzenli olarak para göndermesinin ve gizlice tatil yapmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekildi. Davalı kocanın bu yüzden tamamen ve ağır kusurlu olduğu ve kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

'GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ'

Fatma B.'nin avukatı Senem Yılmazel, sadakat yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle boşanma davası açtıklarını söyleyerek, "Eşi, eski eşiyle çok sık görüşüyormuş. Bunları HTS kayıtlarıyla kanıtladık. Bunların haricinde iş için şehir dışına çıktığını söylemiş; ancak eski eşiyle birlikte tatile gitmiş maalesef. Bunları da otel kaydıyla kanıtladık. Tanıklar da eski eşiyle sık sık görüştüğünü beyan ettiler. Bu şekilde davanın kabulüne karar verildi" dedi.

Senem Yılmazel, eski eşle görüşmenin güven sarsıcı olduğunu söyleyerek, "Bir de para transferleri de vardı. Sık sık hesaba para gönderilmiş. Bunları da banka kayıtlarıyla kanıtladık. HTS kayıtları, banka kayıtları, tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Ortak bir çocukları vardı. Çocuğun ihtiyaçları için ödeme yapıldığını söylediler. Otel için de inkar ettiler; fakat otel kayıtları gelince 'çocukla ilgili önemli mevzular için gidilmişti' gibi bir savunma yaptılar. Mahkeme, manevi tazminata ve boşanmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Mahkeme, Ankara, Güncel, Hukuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eşiyle Tatil Yapmak Boşanmaya Sebep Oldu - Son Dakika

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