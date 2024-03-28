Eski Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Filistin'e siyasi soykırım uyguluyor

Eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ek olarak, köy ve şehirleri sömürgeleştirerek ve yeniden işgal ederek, sömürgecileri terörize ederek ve ulusal otoriteyi zayıflatıp yok ederek Filistin davasına siyasi soykırım uyguladığını söyledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Iştiyye, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile Ramallah'ta bir araya geldi.
Görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu oluşan "felaket durumunun zorlukları" ele alındı.
Önceliğin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını, insani ve tıbbi yardımların ulaşımı için tüm sınır kapılarının açılmasını sağlamak olduğunu belirten Iştiyye, "İsrail, gönüllü göç kisvesi altında halkı yerinden etmek amacıyla, yıkarak, öldürerek ve aç bırakarak Gazze Şeridi'nde hayatı imkansız hale getirmeye çalışıyor." dedi.
Gazze'de İsrail'in askeri varlığının devam etmesi ve yıktığı yerleri yeniden inşa etmek için gerekli finansmanın bulunmaması konusundaki endişelerini dile getiren Iştiyye, Gazze'nin insani yardım, yeniden inşa ve ekonomik toparlanma ihtiyacını içeren kapsamlı bir plana ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Iştiyye, Belçika'yı, Avrupa Birliği başkanlığı aracılığıyla işgali sona erdirmeye, Filistin devletinin kurulması ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini desteklemek adına siyasi bir ufuk yaratmaya yönelik uluslararası bir çabaya öncülük etmeye çağırdı.
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Ramallah'taki temasları kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.
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