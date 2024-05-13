Eski Fransa Başbakanı: İsrail, sömürgeci tutumunu sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Eski Fransa Başbakanı: İsrail, sömürgeci tutumunu sürdürmek istiyor

Eski Fransa Başbakanı: İsrail, sömürgeci tutumunu sürdürmek istiyor

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in sömürgeci tutumunu devam ettirmek istediğini ve uzlaşıdan yana olmadığını belirtti. Villepin, İsrail'in barış sürecini başlatmaya yönelik olmadığını ve çatışmaları maskelemek için sürdürdüğünü ifade etti. İsrail'in Refah'ta saldırılara devam kararı almasının ardından Hamas, esir takası anlaşması ve ateşkes müzakerelerini gözden geçireceğini açıklamıştı.

13.05.2024 17:55
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Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in sömürgeci tutumunu devam ettirmek istediğini bu nedenle uzlaşıdan yana olmadığını belirtti.

Villepin, LCI kanalında katıldığı programda, Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Fransa Başbakanı, "gizli bir ajanda" ile hareket eden İsrail'in yürüttüğü siyasetin ve niyetinin "hiçbir durumda barış sürecini başlatmaya" yönelik olmadığını ve çatışmaların büyük bir kısmını da bu niyeti "maskelemek" için sürdürdüğünü dile getirdi.

Villepin, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere ilişkin, "İsrail, hiçbir durumda uzlaşma istemiyor çünkü sömürgecilik yolunda devam etmek ve Batı Şeria'nın yavaş yavaş işgali yolunda ilerlemek istiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Fransa Başbakanı: İsrail, sömürgeci tutumunu sürdürmek istiyor - Son Dakika

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