Eski General Brick: Gazze Saldırısı Başarısız - Son Dakika
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Eski General Brick: Gazze Saldırısı Başarısız

23.07.2025 20:59
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Yitzhak Brick, İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas'ı yenemeyeceğini ve işgalin başarısız olduğunu belirtti.

İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla mayıs ayında İsrail ordusu tarafından başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının başarısız olduğunu ve Gazze'de Hamas'ın yenilmeyeceğini kaydetti.

İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski general Brick, İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan yazısında, Gazze'de işgale yönelik saldırıları değerlendirdi.

Brick, Gazze'deki mevcut durumda İsrail ordusunun Hamas'ı yenemeyeceği öngörüsünde bulunarak, "Hayatlarımızı mahveden, heba eden, (Gazze'deki) kaçırılan askerleri terk eden, içi boş ve asılsız açıklamaların arkasına saklanan (Başbakan Benyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) üçlüsüne karşı sözlerimde kaba olmaktan çekinmem." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun iktidarı kaybetmesinin "hayatta kalma amacının tamamen yok olması" anlamına geleceğine dikkati çeken Brick, "Bu sebepten, İsrail devletinin ve vatandaşlarının güvenliği pahasına olsa bile iktidarda tutunuyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu Gazze'de "bitkin durumda"

Brick, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki toprakların yüzde 75'ini kontrol etmiyor. Bu iddia doğru olsa bile, İsrail ordusunun karadan Hamas'a zarar veremediği bir durumda bunun anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Gazze'de "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı saldırı planını yürüten İsrail ordusunun "bitkin durumda" olduğunun altını çizen Brick, İsrail ordusunun siyasi liderlere "savaşı sona erdirme çağrısında bulunduğunu" aktardı.

Brick, "30 bin Hamas savaşçısının tünellerde savaşmaya devam ettiği" bilgisini vererek, "İsrail ordusunun karadan yol açtığı yıkımın, Hamas'ın yerin altında faaliyet gösterme kabiliyeti üzerinde hiçbir etkisi olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de kalıcı işgal planı

İsrail ordusu, 17 Mayıs'tan bu yana Gazze'de "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen bir saldırı planı yürütüyor. Bu saldırı planı, Filistinlilerin, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeden tahliye edilmesini kapsıyor. İsrail ordusu, plan kapsamında işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam ediyor.

Saldırı planının başlamasından bu yana İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve doğusundaki yüz binlerce Filistinliye sürgün emri yayınlayarak, onları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeye zorladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski General Brick: Gazze Saldırısı Başarısız - Son Dakika

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